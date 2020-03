Zoeiras no Atlético-MG x Cruzeiro tiveram até coro de “Fala, Zezé”

Torcedores do Galo provocaram o rival durante a vitória por 1 a 1 neste sábado (7)

Durante a vitória por 2 a 1 entre e neste sábado (7), a torcida do não deixou de provocar o seu maior rival no Mineirão.

Acostumados a entoar gritos homofóbicos no momento da cobrança do tiro de meta pelos goleiros adversários, neste sábado os atleticanos resolveram mudar a expressão.

Era possível escutar "Fala, Zezé', lembrando a conversa do ex-dirigente do Cruzeiro com Thiago Neves, na reta final da temporada 2019. Na ocasião, o atual jogador do teve vazado áudio em que cobrava por pagamento de parte da dívida.

