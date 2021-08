Pressionado, vice de futebol pede demissão no Inter

Alvo de protestos e críticas, João Patrício Herrmann deixa o cargo após oito meses; presidente Alessandro Barcellos assume interinamente

A direção do Internacional confirmou nesta segunda-feira (2) a saída de João Patrício Herrmann do cargo de vice-presidente de futebol. A decisão partiu do próprio dirigente, que pediu demissão de sua posição no início desta semana.

A má campanha do Internacional no Campeonato Brasileiro e a recente eliminação na Copa Libertadores da América levou ao aumento da pressão sobre o dirigente, que também foi alvo de protestos da torcida, a ponto de Herrmann pedir desligamento do cargo.

Segundo nota divulgada pelo Internacional, o presidente Alessandro Barcellos irá acumular o cargo de mandatário do clube e vice de futebol, até encontrar um substituto para assumir o cargo máximo do vestiário colorado.

O Internacional é o 14º colocado no Brasileirão, e está a três pontos da zona do rebaixamento. O próximo confronto do colorado será contra o Flamengo no domingo (8), no Maracaña.