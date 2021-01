Pressionado, Ceni tem sequência complicada e Landim de olho

Treinador vai encarar três jogos em seis dias e cinco partidas fora do Rio de Janeiro

Depois de várias semanas livres, o entrará numa maratona que pode definir o rumo do time na temporada e o futuro de Rogério Ceni no clube. Com uma "sobrevida", o treinador terá pela frente os confrontos contra o , nesta segunda(18), (21), Athlético-PR (24), (28) e Sport (2). Todos longe do Maracanã.

Nos próximos seis dias, o terá pela frente três jogos e para o primeiro deles não deve ter Diego Alves, que ainda se recupera de uma lesão na coxa e não treinou com o grupo durante esta semana, e Gerson, suspenso.

Ceni fez alguns testes nos últimos dias e pode começar o jogo com João Gomes e Diego Ribas no meio-campo, sendo assim, recuando Willian Arão para a zaga. A mudança não agrada boa parte da diretoria que, no entanto, deixa as decisões a cargo do treinador e não se intromete. Há o consenso de que as avaliações precisam ser feitas depois dos jogos.

Outra opção é seguir com Gustavo Henrique (ou Natan) e optar por João Gomes ou o próprio Diego Ribas na vaga de Gerson. No ataque, Ceni ainda não deve começar uma partida com Pedro e Gabigol entre os titulares.

Landim na viagem

O presidente Rodolfo Landim estará acompanhando a delegação do Flamengo na viagem para Goiânia. Além de se fazer presente num momento complicado, o mandatário é amigo pessoal do governador do estado, Ronaldo Caiado.