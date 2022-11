Portugal x Nigéria: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Sem CR7, Portugal encerra seus preparativos para a Copa do Mundo com amistoso nesta quinta-feira; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Último compromisso antes da Copa do Mundo, Portugal recebe a Nigéria nesta quinta-feira (17), às 15h45 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e do Estádio TNT Sports, no streaming. Na GOAL, o torcedor também pode acompanhar o jogo em tempo real.

Para o último amistoso, o técnico Fernando Santos não poderá contar com Cristiano Ronaldo, com gastroenterite. Vale lembrar que o craque português foi notícia nos últimos dias após criticar publicamente o Manchester United, seu atual clube.

"No momento ele tem sintomas de gastroenterite, o que o deixa muito abaixo dos demais jogadores. Ficam mais debilitados porque perdem muitos líquidos. Não vai treinar por isso e está no quarto para repousar. Para o amistoso de amanhã, certamente não vai estar pronto", afirmou o treinador.

Na frente, Gonçalo Ramos, que tem nove gols em 11 jogos da Primeira Liga nesta temporada, deve comandar o ataque, ao lado de Otavio e Rafael Leão.

Do outro lado, a Nigéria, fora da Copa do Mundo busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas (diante da Argélia e Costa Rica).

No Grupo H do Mundial, Portugal estreia contra a Gana, no próximo dia 24. Coreia do Sul e Uruguai completam a chave.

Prováveis escalações

Escalação do provável PORTUGAL: Sa; Dalot, Silva, Pereira, Guerreiro; Palhinha, Neves, Vitinha; Leao, Otavio, Ramos.

Escalação do provável NIGÉRIA: Uzoho; Awaziem, Troost-Ekong, Bassey, Akpoguma; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Chukwueze, Dennis, Onuachu.

Desfalques

Portugal

Cristiano Ronaldo, com gastroenterite, é desfalque certo, mas não preocupa para o Mundial.

Nigéria

Victor Osimhen, Orlando Pirates e Olisah Ndah, lesionados, estão fora.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 17 de novembro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: Estádio de Alvalade – Lisboa, POR