Portugal x Liechtenstein ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Seleções se enfrentam nesta quinta-feira (23), pela primeira rodada do Grupo J; veja como acompanhar na internet

Com ingressos esgotados, Portugal recebe Liechtenstein na tarde desta quinta-feira (23), às 16h45 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pela rodada de estreia do Grupo J das Eliminatórias da Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Pela primeira vez em nove anos, a seleção de Portugal entrará em campo sem ser comandada por Fernando Santos, depois que o técnico vencedor da Euro 2016 deixou o cargo após um desempenho abaixo do esperado na Copa do Mundo do Qatar. Na ocasião, os portugueses foram eliminados pelo Marrocos nas quartas de final. Roberto Martinez foi anunciado depois de também deixar o cargo de técnico da Bélgica após a eliminação da fase de grupos.

Cristiano Ronaldo foi convocado, apesar de ter se transferido para o Al Nassr no início do ano. O craque, que possui 118 gols com a camisa de Portugal, vive a expectativa de aumentar a sua marca, enquanto Pepe foi cortado devido à lesão.

Do outro lado, o Liechtenstein foi a equipe com pior desempenho na última edição da Liga das Nações, terminando no último lugar com zero pontos no Grupo D. Em sete jogos disputados entre as equipes, a seleção nunca venceu os portugueses. Foram seis derrotas e um empate.





Os convocados de Portugal

Goleiros: Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá;

Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá; Defensores: Diogo Dalot, João Cancelo, Diogo Leite, António Silva, Gonçalo Inácio, Pepe, Danilo, Ruben Dias, Raphael Guerreiro e Nuno Mendes;

Diogo Dalot, João Cancelo, Diogo Leite, António Silva, Gonçalo Inácio, Pepe, Danilo, Ruben Dias, Raphael Guerreiro e Nuno Mendes; Meias: Palhinha, Ruben Neves, Otávio, Bruno Fernandes, João Mário, Matheus Nunes e Vitinha;

Palhinha, Ruben Neves, Otávio, Bruno Fernandes, João Mário, Matheus Nunes e Vitinha; Atacantes: Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Ramos, João Félix e Rafael Leão.

Os convocados do Liechtenstein

Goleiros: Benjamin Buchel, Lorenzo Lo Russo e Justin Ospelt;

Defesas: Jens Hofer, Andreas Malin, Martin Marxer, Lars Traber, Marco Wolfinger, Sandro Wolfinger e Sehyan Yildiz;

Meias: Niklas Beck, Noah Frommelt, Nicolas Hasler, Jacob Lorenz, Simon Lüchinger, Lívio Meier, Adrin Netzer, Aron Sele, Sandro Wieser e Fabio Wolfinger;

Atacantes: Noah Frick, Philipp Gassner e Dennis Salanovic.

Grupo J

Bósnia

Eslováquia

Islândia

Liechtenstein

Luxemburgo

Portugal

Prováveis escalações

Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Danilo, Antonio Silva, Guerreiro; Ruben Neves, Bernardo Silva, Fernandes; Joao Felix, Ronaldo, Rafael Leao.

Liechtenstein: Buchel; Yildiz, S Wolfinger, M Wolfinger, Hofer, Traber; Hasler, Sele, Luchinger, Weiser; Frick.

Desfalques

Portugal

Sem desfalques confirmados.

Liechtenstein

Não há desfalques confirmados

Quando é?