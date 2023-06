Portugal x Bósnia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Euro 2024

Seleções se enfrentam neste sábado (17), pela terceira rodada do Grupo J; veja como acompanhar na TV e na internet

O Portugal recebe a Bósnia na tarde deste sábado (17), a partir das 15h45 (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela terceira rodada do Grupo J das Eliminatórias para a Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Euro, a seleção de Portugal aparece na liderança do Grupo J, com seis pontos. Em março, os portugueses golearam o Liechtenstein por 4 a 0 e o Luxemburgo por 6 a 0.

Cristiano Ronaldo marcou quatro gols nos jogos de março, e é esperado que ele assuma novamente a posição ofensiva, enquanto Gonçalo Ramos provavelmente começará como opção no banco de reservas.

Campeão da Euro 2016, Portugal foi eliminado nas oitavas de final da Euro 2020, e chegaram às quartas de final da Copa do Mundo do Qatar, quando foi eliminado pela seleção de Marrocos por 1 a 0.

Já a Bósnia, com três pontos, estreou com vitória sobre a Islândia por 3 a 0, mas depois sofreu uma derrota por 2 a 0 para a Eslováquia. O confronto marcará a 128ª partida de Edin Dzeko com a seleção. Aos 37 anos, ele é o maior artilheiro da Bósnia, tendo marcado 64 gols.

Prováveis escalações

Portugal: Patricio; A Silva, Dias, Danilo; Dalot, Palhinha, Fernandes, Guerreiro; B Silva, Ronaldo, Felix.

Bósnia: Sehic; Dedic, Ahmedhodzic, Milicevic, Sanicanin, Gazibegovic; Hadziahmetovic, Cimirot, Pjanic; Dzeko, Prevljak.

Desfalques

Portugal

Não há desfalques confirmados.

Bósnia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?