Portugal x Áustria: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final do Mundial sub-17 2025

Portugal e Áustria entram em campo nesta quinta-feira (27), às 13h (horário de Brasília), na grande final do Mundial sub-17 2025. A partida acontece no Khalifa International Stadium, em Doha, e possui transmissão ao vivo de Sportv, CazéTV e FIFA+ (veja a programação completa de futebol aqui).
Portugal terminou a fase de grupos como o vice-líder do Grupo B, com seis pontos conquistados a partir de duas vitórias e uma derrota em três jogos. Nos 16 avos de final, a seleção ganhou da Bélgica por 2 a 1. Nas oitavas, levou a melhor sobre o México por 5 a 0. Nas quartas, foi a vez da Suíça de sofrer com os portugueses, que triunfaram por 2 a 0. E, nas semifinais, a seleção de Portugal empatou com o Brasil em 0 a 0 no tempo regulamentar mas, nos pênaltis, saiu vitoriosa por 6 a 5.
Já a Áustria finalizou a fase de grupos na primeira colocação do Grupo L, com nove pontos conquistados e três vitórias em três jogos. Nos 16 avos, os austríacos levaram a melhor sobre a Tunísia por 2 a 0. Nas oitavas, bateu a Inglaterra por 4 a 0. Nas quartas, ganhou do Japão por 1 a 0, e, nas semifinais, superaram a Itália por 2 a 0 para avançar à final.
Os destaques de cada equipe são Johannes Moser, para a Áustria, e Anísio Cabral, para Portugal, que marcaram oito e seis gols, respectivamente, e estão no topo da tabela da artilharia da Copa do Mundo sub-17 de 2025. A partida final do campeonato pode decidir quem levará a Chuteira de Ouro do torneio.
Prováveis escalações
Portugal: Romário Cunha; Daniel Banjaqui, Martim Chelmik, Mauro Furtado e José Neto; Rafael Quintas e Bernardo Lima; Duarte Cunha, Mateus Mide e Stevan Manuel; Anísio Cabral. Técnico: Bino Maçães.
Áustria: Daniel Posch; Florian Hofman, Jakob Pokorny, Sergej Savic e Rafael Feldinger; Vasilije Markovic e Luca Weinhandl; Johannes Moser, Jakob Werner e Hasan Deshishku; Nicolas Jozepovic. Técnico: Hermann Standler.
Desfalques
Portugal
Sem desfalques confirmados.
Áustria
Sem desfalques confirmados.
Quando é?
- Data: quinta-feira, 27 de novembro de 2025
- Horário: 13h (de Brasília)
- Local: Khalifa International Stadium, Doha - Catar