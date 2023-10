Porto x Barcelona: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Champions League 2023/24

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (4), no Estádio do Dragão; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo a liderança do Grupo H, Porto e Barcelona se enfrentam na tarde desta quarta-feira (4), às 16h (de Brasília), no Estádio do Dragão, em Portugal, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Depois da vitória sobre o Sevilla por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona busca seguir com o aproveitamento de 100% na Liga dos Campeões para se manter na liderança do Grupo G. Na rodada de estreia, os catalães golearam o Antwerp por 5 a 0.

Para o confronto, o técnico Sérgio Conceição trata como dúvida a presença do capitão Pepe, que está em fase final de recuperação. Caso não esteja apto, Carmo seguirá no time titular.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Porto, que vem de derrota para o rival Benfica por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Português, também mira abrir vantagem na classificação da Champions. Dividindo a ponta com o rival, a equipe venceu o Shakhtar Donetsk por 3 a 1 no primeiro jogo.

Em oito jogos disputados entre as equipes, o Barcelona soma cinco vitórias, contra três do Porto. No último encontro válido pela final da Supertaça da UEFA de 2011, os catalães venceram por 2 a 0.

Prováveis escalações

Porto: Diego Costa; Joao Mario, Cardoso, Carmo (Pepe) e Wendell; Eustaquio, Varela, Galeno e Baro; Taremi e Pepê. Técnico: Sérgio Conceição.

Barcelona: Ter Stegen; João Cancelo, Koundé, Christensen e Balde; Gundogan, Gavi e Oriol Romeu; Ferrán Torres, João Félix e Robert Lewandowski. Técnico: Xavi.

Desfalques

Porto

Ivan Marcano, Evanilson, Gabriel Veron e Zaidu Sanusi estão no departamento médico.

Barcelona

Raphinha, De Jong e Pedri seguem lesionados.

Quando é?