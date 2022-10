Porto x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Porto busca encerrar a primeira fase na liderança do Grupo B da Liga dos Campeões; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Lutando pelo primeiro lugar do Grupo B, o Porto recebe o Atlético de Madrid na tarde desta terça-feira (1), às 14h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão, em Portugal, pela última rodada da fase de grupos da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Na vice-liderança do Grupo B, com nove pontos, um a menos que o líder Brugge, o Porto garantiu a classificação às oitavas de final após golear o Brugge por 4 a 0 na última rodada. Até o momento, a equipe portuguesa soma três vitórias e duas derrotas na UCL.

Para o confronto em casa, o técnico Sérgio Conceição segue sem contar com Pepe e João Maria, lesionados, enquanto Mateus Uribe e David Carmo estão suspensos. Assim, Ivan Marcano e Bruno Costa podem aparecer entre os titulares.

Do outro lado, o Atlético de Madrid, na terceira posição, com cinco pontos, venceu apenas o Porto na primeira rodada por 2 a 1. De lá para cá, foram duas derrotas e dois empates, e agora briga com o Bayer Leverkusen por uma vaga na Liga Europa.

Simeone deve optar pelos retornos de Griezmann e Jose Gimenez, enquanto João Félix pode entrar no lugar de Morata, lesionado.

Prováveis escalações

Escalação do provável PORTO: Costa; Aquino, Cardoso, Marcano, Sanusi; Otavio, Costa, Eustaquio; Evanilson, Taremi, Galeno.

Escalação do provável ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Savic, Gimenez, Reinildo; Molina, De Paul, Kondogbia, Witsel, Carrasco; Griezmann, Felix.

Desfalques

Porto

Pepe e João Mario, lesionados, e Mateus Uribe e David Carmo, suspensos, estão fora do jogo.

Atlético de Madrid

Morata, Lemar, Koke e Llorente, lesionados, são desfalques do Colchonero.

Quando é?

• Data: terça-feira, 1 de novembro de 2022

• Horário: 14h45 (de Brasília)

• Local: Estádio do Dragão – Porto, POR

• Arbitragem: DANIELE ORSATO (árbitro), CIRO CARBONE e ALESSANDRO GLALLATINI (assistentes), DAVIDE MASSA (quarto árbitro) e MASSIMILIANO IRRATI (AVAR)