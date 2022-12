Por que Vinícius Júnior quer romper contrato com a Nike?

Atacante ficou de fora de anúncio que teve como protagonistas vários jogadores da Seleção Brasileira

Titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Qatar e um dos principais destaques do Real Madrid, Vinícius Júnior estaria tentando romper seu contrato com sua patrocinadora de material esportivo, a Nike, de acordo com o jornal AS. A publicação aponta que o atacante se sente desprestigiado pela marca e teria acionado seus advogados para encerrar a parceria.

Patrocinado pela marca desde os 13 anos, Vini Jr. está defendendo o Brasil no Mundial com um modelo de chuteiras antigo, pois não teria recebido chuteiras novas para a competição. Ele ainda ficou fora do filme publicitário produzido pela Nike especialmente para a Copa, do qual fizeram parte nomes como Rodrygo, seu companheiro no ReaL Madrid e Richarlison. O contrato do jogador com a empresa se encerra no fim de 2028.

O Brasil volta a campo contra a Coreia do Sul nesta segunda-feira (5), às 16h (de Brasília), valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. O jogo marcará o retorno de Vinícius Junior ao time titular após Tite ter escalado o time reserva na derrota para Camarões, pela última fase de grupos.