Por que Roger Milla foi homenageado pela Fifa na Copa do Mundo 2022?

O atacante recebeu uma placa da entidade por ser o mais velho a marcar na história da Copa do Mundo, aos 42 anos

Antes da partida entre Suíça e Camarões, pelo Grupo G da Copa do Mundo 2022, a Fifa preparou uma homenagem especial a Roger Milla, lenda do futebol camaronês, no Estádio Al-Janoub.

No gramado, o presidente da entidade, Gianni Infantino, apareceu acompanhado do ex-jogador para receber a homenagem por ser o mais velho a marcar gol em Mundiais. No estádio, Milla recebeu uma placa e foi ovacionado pelos torcedores presentes.

Na ocasião, Milla tinha 42 anos quando marcou na derrota, por 6 a 1, para a Rússia, no dia 28 de junho, na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Desde então, nenhum outro jogador superou a marca do camaronês na competição.

Milla disputou três edições do torneio: 1982, 1990 e 1994, somando cinco gols em Copas.