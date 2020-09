Athletico-PR x Botafogo ao vivo: siga em tempo real o jogo do Brasileirão

Todos sabemos que hoje em dia, a "lei do ex" é a única instituição que não costuma falhar no . E o principal jogador com chances de aplicá-la nesta partida é Bruno Nazário, do .

O meia-atacante teve uma boa passagem pelo -PR em 2018 e 2019, ainda que não assumindo a titularidade. Em grande fase no , tentará marcar - o que fez contra o - diante do ex-time. Por outro lado, o Furacão aposta no ex-Botafogo Márcio Azevedo.