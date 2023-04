Por que Marinho pode ganhar vida nova no Flamengo com Jorge Sampaoli

O atacante, que já trabalhou com o técnico argentino nos tempos de Santos, voltou a decidir com protagonismo de titular

Pedro marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 do Flamengo sobre o Ñublense, do Chile, na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores 2023, feito que levou o atual camisa 9 rubro-negro a superar Zico na artilharia histórica do clube na competição. Mas um dos principais assuntos da estreia de Jorge Sampaoli no comando do time, sucedendo Vitor Pereira, foi a boa atuação de Marinho. O ponta, que ainda não conseguiu reeditar regularmente o futebol mostrado no Santos, foi o autor das duas assistências.

Marinho jogou bem, foi participativo e ousado, e decidiu como não fazia há muito tempo. O atacante, que chegou ao Flamengo em 2022, um ano após ter sido protagonista da Libertadores da temporada anterior, quando foi vice-campeão com o Santos, virou um coadjuvante em preto e vermelho. Importante em alguns momentos, descartável em outros. Foi titular apenas em metade dos jogos disputados. A sua esperança é a de ver esta situação mudar agora que o argentino Jorge Sampaoli, seu velho conhecido, chegou para comandar o clube carioca.

Antes das duas assistências contra o Ñublense, os dois melhores momentos de Marinho pelo Flamengo não tinham sido com um rótulo de titular do time. Quando marcou um dos gols da vitória sobre o Vélez Sarsfield, na semifinal da última edição da Libertadores, o atacante o fez saindo do banco de reservas. E as três assistências dadas em uma goleada de 5 a 0 sobre o Athletico-PR, em jogo válido pelo Brasileirão, foi sob um contexto de escalação sem os principais nomes do time – em um momento em que o foco já estava completamente na Libertadores e Copa do Brasil.

Ou seja, contra o Ñublense, como titular, Marinho decidiu com um certo ar de protagonismo -- talvez algo inédito em sua passagem pelo Flamengo. A chegada de Sampaoli explica muito desta grande noite do camisa 31. Foi sob o comando do argentino, em 2019, que Marinho voltou a aparecer, depois de um período de baixa, como um dos protagonistas do futebol brasileiro. A sua expectativa, e a do novo treinador, que já disse que vai usar muito do seu elenco, é de que isso possa acontecer. Sendo este o caso, o Rubro-Negro ganha ainda mais opções em seu espetacular ataque.