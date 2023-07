Por que Eduardo não joga pelo Botafogo contra o Santos, pelo Brasileirão

Jogo é válido pela 16ª rodada da competição nacional

O Botafogo terá um importante desfalque na partida deste domingo (23), contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante Eduardo está fora do confronto. O atleta sofreu uma lesão no tímpano (membrana do ouvido), causada por um choque com um companheiro em treinamento desta semana.

Em relação ao último jogo contra Patronato, pela Sul-Americana, o Botafogo conta com os retornos do goleiro Lucas Perri, o lateral-esquerdo Marçal e o atacante Tiquinho Soares - todos poupados. Marlon Freitas também retorna aos 11 titulares, já que cumpriu o segundo jogo de suspensão.

Sem o garçom da equipe, o Fogão deve iniciar o jogo com a seguinte escalação: Lucas Perri; Di Plácido, Philipe Sampaio, Adryelson, Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Gustavo Sauer (Diego Hernández); Júnior Santos, Luis Henrique, Tiquinho Soares.