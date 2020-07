Por que Daniel Alves pode ser o substituto ideal para Antony no São Paulo

Jogador atuou na ponta durante seus últimos anos de Europa e sustenta bons números no setor

Daniel Alves é o destaque do na temporada e se mostrou um grande organizador de jogo atuando na faixa central do gramado. Sua experiência e capacidade de adaptação, porém, podem ser chave para que o clube supere a ausência de Antony, negociado com o Ajax, que se despede do clube neste meio do ano.

Explica-se: apesar de ter ido bem no meio, Daniel Alves atua em um setor bem servido no elenco do Tricolor. Em seu lugar nomes como Hernanes, Liziero e até Luan, adiantando Tchê Tchê. A ponta direita, por outro lado, não tem nenhum jogador da função já testado e preparado para entrar.

Dani já mostrou recentemente que tem plenas condições de preencher aquela faixa do campo. Desde que saiu do , por exemplo, ele atuou mais no setor do que em todo o resto da carreira.

Segundo dados do site Transfermarkt, o atleta atuou 32 vezes pela faixa ofensiva no lado direito, somando seis gols e 13 assistências no período por e . Para efeito de comparação, Antony deixou o São Paulo com 52 jogos, seis gols e seis assistências jogando no mesmo setor.

Enquanto isso, o atacante Pablo já comentou em entrevista à Goal.com que conseguiria jogar por ali, alternando com Alexandre Pato. Vitor Bueno poderia ser deslocado, mas abriria espaço na ponta esquerda, onde o clube só tem Éverton atualmente.

Rojas, que por lá atuou em 2018, vem de duas graves lesões no joelho e não joga há quase duas temporadas. Ou seja, é difícil que seja feita uma aposta em alguém com condição física tão incerta.

Ainda com tempo para tentar definir, o técnico Fernando Diniz certamente sabe das opções que Daniel Alves dá ao seu elenco. Com os treinos sendo retomados nos próximos dias, haverá uma ideia do que ele pensa para a equipe.