Por que Arsenal x PSV pela Liga Europa foi adiado?

Equipes se enfrentariam na próxima quinta-feira (15), mas Uefa publicou comunicado oficial que decretou adiamento do embate; entenda

Nesta segunda-feira (12), a Uefa, entidade organizadora da Liga Europa, publicou um comunicado oficial afirmando que o embate entre Arsenal e PSV, que aconteceria na próxima quinta (15), em Londres, na Inglaterra, será adiado devido a falta de segurança para o confronto, já que o policiamento estará completamente focado nos protocolos do funeral da Rainha Elizabeth II.

A monarca faleceu na última sexta-feira (09), mas pelo fato de ser alguém da realeza britânica, o funeral acontece em cerca de, apenas, uma semana depois do ocorrido, para que haja a despedida por parte dos cidadãos. Com isso, o duelo entre Arsenal e PSV precisou ser adiado para que a segurança de Londres esteja 100% voltada ao velório da Rainha.

Inclusive, com a morte da imperatriz, a rodada da Premier League, que seria realizada no último final de semana, também foi adiada, em luto à situação. O Arsenal jogou pela última vez em 8 de setembro, em partida válida pela Liga Europa, na vitória sobre o Zurich, por 2 a 1, e agora espera a confirmação de seu próximo compromisso.

No próximo domingo (18), os Gunners vão até a casa do Brentford, caso nenhuma alteração seja feita. Porém, como o confronto também está programado para ocorrer na cidade de Londres, é possível que novamente o jogo não aconteça, já que ainda estarão sendo realizados os preparativos do funeral da Rainha Elizabeth II. Além do jogo do Arsenal, o clássico entre Chelsea e Liverpool também poderá ser cancelado.

Getty Images

Sendo assim, o Arsenal pode voltar aos gramados apenas em primeiro de outubro, quando tem jogo marcado contra o Tottenham pela Premier League. Já o PSV pode atuar já neste domingo contra o Feyenoord pelo Campeonato Holandês, em confronto que não interfere nas medidas de segurança e nem em território do funeral da monarca.