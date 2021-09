Por que a Uefa encrencou com a camisa do Ajax em homenagem a Bob Marley?

No último sábado (11), o clube entrou em campo com algumas alterações no uniforme, logo em sua estreia, percebidas rapidamente pela torcida; entenda

O Ajax foi proibido de usar o design original do uniforme inspirado em Bob Marley pela UEFA, que diz que o mesmo contém imagens que vão contra as regras da federação.

O kit, inspirado na música Three Little Birds, que se tornou um hino para os fãs do Ajax, foi apresentado para a temporada 2021/22 e foi usado pelo Ajax, pela primeira vez na vitória da Eredivisie, contra o PEC Zwolle, no sábado (11) .

No entanto, o design da camisa foi alterado em relação ao inicialmente revelado no verão - e o motivo agora foi revelado como sendo uma regra obscura do órgão regulador do futebol europeu.

O que mudou?

O Ajax usou o kit predominantemente preto com detalhes em vermelho, amarelo e verde, que está servindo como sua terceira faixa para 2021-22, contra o PEC, já que suas camisetas azuis, fora de casa, pareciam muito com a camisa do adversário.

O uniforme original tinha três pássaros costurados nas costas, logo abaixo da gola - cada um com sua respectiva cor: vermelho, amarelo e verde - em homenagem à música de Marley. Os torcedores, muito atentos, logo perceberam, durante a vitória por 2 a 0 no sábado, que os pássaros haviam sido retirados das camisas dos jogadores.

Questionado pelo site Ajax Life sobre o motivo, o clube disse: "A Federação Europeia de Futebol [UEFA] vê-o como uma expressão diferente do logotipo do clube, logotipo do patrocinador da roupa ou patrocinador das mangas. Outras expressões não são permitidas".

Qual é a conexão de Ajax com Bob Marley?

O uniforme, que foi lançado em agosto e que o Ajax vai usar predominantemente em jogos europeus nesta temporada, com a equipe da Eredivisie na fase de grupos da Liga dos Campeões, foi inspirado na associação dos torcedores com o clássico do reggae, inicialmente em agosto de 2008.

Após um amistoso fora de casa contra o Cardiff City, os torcedores foram convidados a permanecer na arquibancada após o jogo. Three Little Birds foi uma das músicas tocadas pelo DJ do estádio e rapidamente foi adotada pelos fãs do Ajax como um hino que é cantado em cada partida.

A ligação com a torcida foi oficializada pelo clube com o design do kit nesta temporada, e foi bem recebido pela família de Bob Marley.

Sua filha, Cedella Marley, disse: "Não estou chateada com o fato de Ajax ter escolhido Three Little Birds e torná-la seu hino. Histórias como esta aquecem meu coração e mostram como canções impactantes como Three Little Birds podem ser. O futebol era tudo para meu pai e, usando suas palavras, 'futebol é liberdade'. "