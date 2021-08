Ajax e Bob Marley: como a música Three Little Birds inspirou nova camisa do time holandês

Música cantada pelos torcedores nos jogos ganha homenagem na nova terceira camisa do clube para a temporada 2021/22

O Ajax, da Holanda, lançou em parceria com a Adidas sua nova camisa três para a temporada 2021/22. O uniforme é inspirado em Three Little Birds, de Bob Marley, cantada pela torcida nos jogos disputados em casa, na Johan Cruijff Arena.

Como é o uniforme? Qual o motivo da torcida em cantar a música de Bob Marley? A Goal te mostra!

Como é a nova terceira camisa do Ajax, inspirada em Three Little Birds?

O Ajax lançou um uniforme em homenagem a Bob Marley! 🟢🟡🔴



A canção Three Little Birds faz parte da cultura da torcida do clube de Amsterdã! 🇯🇲🇳🇱



Quem aí gostaria de ter uma camisa como essa? 😍 pic.twitter.com/kYu6MOye5s — Goal Brasil (@GoalBR) August 20, 2021

A nova terceira camisa do clube holandês possui as marcas do reggae, estilo de música em que Bob Marley desenvolveu seu sucesso.

Com as cores verde, amarela e vermelha, listras nos ombros e nas mangas formam e destacam a camisa preta do Ajax. O escudo do time, além do logo da Adidas e da marca Ziggo, são avermelhados.

Nas costas, três pássaros apoiados em pequenas cruzes, referentes à bandeira de Amsterdã, também nas cores do reggae (vermelho, amarelo e verde), fazem referência ao nome da música, que traduzido surge como "Três Pequenos Pássaros".

A nova terceira camisa será utilizada ao lado do uniforme principal em jogos europeus, com o Ajax partcipando da fase de grupos da Champions League.

Por que a torcida do Ajax canta Three Little Birds, de Bob Marley?

Em 2008, Ajax e Cardiff City disputavam um amistoso na casa do time de gales.

Num certo momento, após o jogo que terminou em 0 a 0, o locutor do estádio da época foi encarregado pela segurança de divertir os torcedores do clube holandês apenas enquanto esperavam a liberação para sair do local.

A música Three Little Birds começou a tocar, e logo foi adotada pela torcida do Ajax que rapidamente a transformou em seu hino.

Qual a posição da família de Bob Marley sobre o caso?

Cedella Marley, filha do cantor, relatou seu sentimento com relação ao uso da música de seu pai pela torcida do clube holandês: "Estou tocada pelo Ajax ter pego Three Little Birds e feito dela seu hino."

"Histórias como esta aquecem meu coração e mostram como canções como Three Little Birds podem ser impactantes."

"Futebol era tudo para meu pai e, para usar suas palavras, 'futebol é liberdade'."