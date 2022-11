Por que a seleção da Holanda joga de camisa laranja?

Equipe leva tradição das cores ao longo da história do futebol holandês; não atoa, time é chamado de "Laranja Mecânica" desde 1974

Em mais uma participação na Copa do Mundo, desta vez no Qatar em 2022, a seleção holandesa aparece como uma das históricas e surpreendentes equipes para o torneio. Um dos destaques da "Laranja Mecânica", inclusive, é seu uniforme, de fato, alaranjado.

Neste ano, a camisa 1 da Holanda volta nas cores laranja e preto, com enfoque na primeira. Mas qual o motivo para os holandeses jogarem com o uniforme dando destaque para o alaranjado, sendo que as cores da bandeira do país são azul, branca e vermelha?

Na verdade, é bem simples: a Federação Holandesa de Futebol decidiu representar a família real dos Países Baixos, os "Orange-Nassau". Vale destacar que "Orange", palavra que significa "laranja" em português, mostra o motivo da coloração do uniforme da equipe, e por isso os holandeses a adquiriram como sua cor oficial.

Os Orange-Nassau foram importantes para o desenvolvimento político dos Países Baixos, e por isso são vistos com bons olhos, principalmente, internamente no território holandês. A Família Real da Holanda é apenas um dos exemplos das diversas que existem ao longo da Europa. Na Bélgica e na Dinamarca, por exemplo, equipes que também estão na Copa do Mundo, possuem famílias hereditárias importantes em suas nações, que participam de algum modo nos sistemas políticos.