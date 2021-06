Por que a camisa da Ucrânia para a Eurocopa provoca fúria na Rússia?

Aprovado pela Uefa para a Euro 2020, novo uniforme ucraniano gerou raiva no governo de Vladimir Putin

A camisa da seleção ucraniana provou fúria no governo da Rússia. O tradicional uniforme amarelo e azul, aprovado pela Uefa para a disputa da Eurocopa, tem o desenho do mapa da Ucrânia e gerou um desconforto diplomático com o país vizinho.

Isto porque, na camisa foi desenhado um mapa com a Crimeia, região invadida e ocupada pela Rússia em 2014, na sequência da revolução ucraniana que depôs o então Presidente, Viktor Ianukovich, próximo de Moscou. Sete anos depois, a anexação da península é rejeitada pela maioria dos países da ONU e é reconhecida por 15 países, incluindo Cuba, Venezuela, Coreia do Norte e Síria.

Além da Crimeia, estão as regiões de Donetsk e Luhansk, que são controladas pelos separatistas pró-Rússia. Também está estampada na camisa a frase “Glória à Ucrânia, Glória aos Heróis”, trecho de uma canção nacionalista que foi utilizada pelos manifestantes em 2014. O governo de Vladimir Putin entendeu o modelo do uniforme como uma “provocação política”.

A Uefa divulgou um comunicado, publicado pela BBC, sobre após as primeiras manifestações da raiva russa, afirmando: "A camisa da seleção ucraniana e de todas as outras equipes para o UEFA Euro 2020 foi aprovada, de acordo com os regulamentos de equipamentos aplicáveis".

O presidente da Federação Ucraniana de Futebol, Andriy Pavelko, comentou mais sobre a decisão.

"Acreditamos que a silhueta da Ucrânia dará força aos jogadores, porque eles lutarão por toda a Ucrânia".

A seleção ucraniana está no Grupo C da Eurocopa ao lado de Áustria, Holanda e Macedônia do Norte. A Rússia também disputa o torneio europeu e está no Grupo B, com Bélgica, Dinamarca e Finlândia. Os russos também tem uma das sedes da competição, em São Petersburgo.