Ponte Preta x Vitória ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (30), em Campinas; veja como acompanhar na TV e na internet

Ponte Preta e Vitória se enfrentam neste domingo (30), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 20ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Lutando para se afastar da zona de rebaixamento, a Ponte Preta entra em campo pressionada pela vitória após duas derrotas e um empate nos últimos três jogos disputados. A partida marcará a estreia de Pintado, que assume o lugar de Felipe Moreira no comando da equipe.

"Eu não ouvi ninguém falar em rebaixamento aqui desde que cheguei. Essa não é a minha maior preocupação", apontou Pintado.

Do outro lado, o Vitória chega embalado com três vitórias consecutivas e segue na briga pela liderança da Série B. No momento, soma 37 pontos, com 12 triunfos, um empate e seis derrotas. Um aproveitamento de 64%.

Em 29 jogos disputados entre as equipes, o Vitória registra 11 triunfos, contra nove da Ponte Preta, além de nove empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o time baiano venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Caíque França, Weverton, Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral, Ramon Carvalho e Elvis (Léo Naldi ou Felipinho); Tales, Paulo Baya e André (Eliel). Técnico: Pintado.

Vitória: Lucas Arcanjo; Yan Souto, Camutanga e Wagner Leonardo; Railan, Gegê, Dudu e Felipe Vieira; Wellington Nem, Léo Gamalho e Mateus Gonçalves. Técnico: Léo Condé.

Desfalques

Ponte Preta

Pablo Dyego e Jeferson Jeh seguem fora.

Vitória

Osvaldo e Felipe Vieira seguem lesionados, enquanto Pablo Diogo e Vinícius Franco estão em transição física.

