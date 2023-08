Ponte Preta x Chapecoense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Macaca volta a campo neste domingo (6), pela 22ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

A Ponte Preta recebe a Chapecoense na tarde deste domingo (6), a partir das 15h30 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 22ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Sem vencer há cinco jogos, com três derrotas e dois empates, a Ponte Preta entra em campo de olho na recuperação para se afastar do Z-4. No momento, aparece em 14º lugar, com 23 pontos, quatro a menos que a Chapecoense, que está na zona de rebaixamento.

Para o confronto em casa, o técnico Pintado não poderá contar com Felipinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Felipe Amaral é o mais cotado para assumir a posição.

Atualmente, a Chapecoense enfrenta uma situação de pressão na luta contra o rebaixamento, após sofrer duas derrotas e um empate nos últimos três jogos disputados. Na rodada seguinte, no dia 13, a equipe enfrentará o Atlético-GO na Arena Condá.

"Nós temos 18 jogos pela frente, vamos em busca de pelo menos mais 7 ou 8 vitórias e dois empates para conseguir a pontuação, com mentalidade forte e a força do grupo. O reforço que a gente ganha são as conversas que tivemos na semana sobre a importância da responsabilidade de todos nós - projetou o treinador", afirmou Gilmar Dal Pozzo.

Em 13 jogos disputados entre as equipes, a Chapecoense soma cinco vitórias, contra três da Ponte Preta, além de cinco empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, as equipes empataram por 1 a 1 na Arena Condá.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Caíque França; Weverton (Luiz Felipe), Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Amaral, Léo Naldi , Ramon e Elvis; Eliel e André. Técnico: Pintado.

Chapecoense: Airton; Rodrigo Freitas, Bruno Leonardo e Lucas Freitas; Douglas Borel, Cazonatti, Bruno Nazário, Giovanni Pavani e Cristiano; Marco Antônio (Marcinho) e Kayke. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Desfalques

Ponte Preta

Felipinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque.

Chapecoense

Gabriel Xavier, expulso no empate com o Londrina, cumprirá suspensão.

Quando é?