Polônia x Chile: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Polônia encerra os preparativos para o Mundial nesta quarta-feira (16); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Polônia encerra os preparativos para a Copa do Mundo de 2022 quando enfrenta o Chile nesta quarta-feira (16), às 14h (de Brasília), em Varsóvia. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e do Estádio TNT Sports, no streaming.

Kamil Grabaraem foi convocado pela Polônia para substituir Bartlomiej Dragowski, que fraturou o tornozelo enquanto jogava pelo Spezia.

A Polônia estreia no Mundial na próxima terça-feira (22), contra o México, pelo Grupo C. Argentina e Arábia Saudita completam a chave.

Do outro lado, o Chile busca reencontrar o caminho da vitória após cinco derrotas e dois empates nos últimos sete jogos.

Prováveis escalações

Escalação do provável POLÔNIA: Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Glik; Cash, Krychowiak, Zielinski, Zurkowski, Zalewski; Piatek, Milik.

Escalação do provável CHILE: Bravo; Medel, Maripan, Sierralta; Mehssatou, Nunez, Pavez, Vidal, Suazo; Sanchez, Henriquez.

Desfalques

Polônia

Bartlomiej Dragowski, com fratura no tornozelo, está fora.

Chile

Charles Aranguiz, lesionado, é desfalque.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 16 de novembro de 2022

• Horário: 14h (de Brasília)

• Local: Pepsi Arena – Varsóvia, POL