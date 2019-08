Pogba é vítima de racismo após perder pênalti; United promete 'medidas duras'

O francês se tornou mais uma vítima da violência racial na internet após o empate do United na segunda-feira

Paul Pogba teve a chance de dar ao a vitória no jogo contra o Wolverhampton. No pênalti a favor dos Red Devils, o francês pegou a bola e tomou a responsabilidade para si, mas o goleiro Rui Patrício defendeu a cobrança. A decisão do campeão do mundo em cobrar o pênalti foi criticada por muitos nas redes sociais, mas algumas pessoas foram além.

No que se tornou uma alarmante ocorrência comum, Pogba foi vítima de insultos e injúrias raciais na internet. O Twitter, principal rede social usada pelos agressores, apagou alguns comentários e até chegou a deletar algumas contas.

Em comunicado, o United se manifestou contra as manifestações de racismo:

“Todos no Manchester United estão revoltados com o abuso racial contra Paul Pogba na noite passada e nós condenamos tais atos veementemente.

Os indivíduos que expressaram tais opiniões não representam os valores do nosso grande clube e é encorajador ver a maioria dos nossos fãs também condenar estes atos nas redes sociais.

O Manchester United tem zero tolerância a qualquer forma de racismo ou discriminação e um compromisso de longa data em fazer campanha contra isso através da nossa iniciativa #AllRedAllEqual [Todos Vermelhos Todos Iguais].

Nós ainda vamos trabalhar para identificar os envolvidos neste incidente e tomaremos as medidas e as ações mais fortes a nosso favor. Também encorajamos as empresas de redes sociais a tomarem ações em casos como este”.

Os termos e condições de uso do Twitter afirmam que ações serão tomadas contra comportamentos de conduta odiosa que afetam outros indivíduos.

Pogba é o terceiro jogador a enfrentar isso em menos de uma semana na .

No domingo, o atacante do Reading Yakou Meite foi agredido nas redes sociais também por perder um pênalti para sua equipe, no duelo válido pela Championship contra o . Antes dele, também após um pênalti desperdiçado, Tammy Abraham, do sofreu ofensas raciais. Abraham perdeu o último e decisivo pênalti contra o na .