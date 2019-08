United fica só no empate com os Wolves, um resultado bizarramente normal

Na última temporada, os Red Devils sofreram duas derrotas no Molineux e não conseguiram vencer nem em Old Trafford

O ficou apenas no empate por 1 a 1 com o , em jogo realizado nesta segunda-feira (19) que encerrou a segunda rodada da Premier League. Depois de um primeiro tempo muito fraco, os voltaram com outra postura na etapa derradeira, empataram, acertaram a trave e levaram perigo constante ao gol defendido por David De Gea.

Também não é exagero dizer que foi um resultado normal, apesar da exibição levemente melhor do United. Afinal de contas, na última temporada o Wolverhampton não perdeu nenhum dos três jogos disputados contra os Red Devils, contando todas as competições: foram duas vitórias justamente no Molineux e um empate dentro de Old Trafford.

Se ficamos impressionados ao vermos o United, que até teve chance de vencer se não fosse o pênalti perdido por Pogba, ficar apenas no empate contra uma equipe como o Wolverhampton, é porque temos lembranças ainda frescas do poderio que os Red Devils tinham na época em que eram treinados por Sir Alex Ferguson – que comandou o clube por quase 27 anos e transformou o time no maior campeão da Premier League, até sua aposentadoria em 2013.

Desde então, o United viu cair vertiginosamente o seu domínio doméstico, somando um total de quatro treinadores e um interino neste período. Ao mesmo tempo, equipes que ficavam costumeiramente no meio da tabela cresceram e tornaram a vida dos vermelhos de Manchester bem mais difícil. O caso mais emblemático é o , visto com muito desdém na época de Ferguson e que nos últimos anos passou a ser um candidato aos grandes títulos. Equipes como o Wolverhampton, que também tiveram grande investimento e vem fazendo um bom trabalho, também vão dando mais trabalho aos Red Devils.

Além das já citadas derrotas para o Wolverhampton na temporada passada, aquela campanha também marcou derrotas para times modestos como , e . Outro que bateu o United foi o .

Embora tenha goleado o , que também se encontra temeroso de uma decadência, por 4 a 0 na abertura, os sustos sofridos para o Wolverhampton seguem a mostrar um United que não se mostra seguro para brigar pelos títulos. Ao mesmo tempo em que, evidentemente, também atestam o excelente trabalho do técnico português Nuno Espírito Santo nos Wolves.

Em campo, Martial abriu o placar para o United no primeiro tempo. Nos 45 minutos finais, Ruben Neves igualou para os donos da casa.