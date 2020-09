Peter Olawale: o 'Ronaldinho' da Nigéria que foi alvo do Dortmund

Jovem atacante de 18 anos foi alvo de diversos clubes grandes da Europa antes de ingressar no Hapoel Ra'anana, de Israel

Peter Olawale precisou de apenas 21 minutos para dar seu cartão de visitas na , disputada no , em 2019. Titular no terceiro jogo da , o atacante acertou um lindo chute de pé esquerdo na metade do primeiro tempo para vencer o goleiro da . Embora seu time tenha perdido a partida por 2 a 1, o gol deu a Olawale a chance de ser reconhecido no cenário global.

Dono de uma velocidade incrível - mesmo com 1,89m de altura - e sempre perigoso na bola aérea, o atacante de 18 anos tem sido comparado com Ronaldo Fenômeno, devido a sua fome de gols e seus dribles abusados quando a situação de jogo permite.

Olawale, que começou jogando como ponta, também tem como ídolo o ex-craque de e , e não esconde o desejo de seguir seus passos.

“Meu ídolo é Ronaldo [Nazário]. Adoro a forma como ele jogava, era rápido, habilidoso e também tinha um chute poderoso. Essas são as características que possuo”, contou em entrevista exclusiva para a Goal.

“Eu sempre assisto seus vídeos e continuo trabalhando muito para fazer melhor do que ele. Por mais que me sinta honrado em ser comparado a este ícone do futebol, tento ser eu mesmo sempre”, completou.

Como a maioria dos jogadores nascidos em Lagos, o amor de Olawale pelo futebol foi maior do que pela educação - ele costumava fugir das atividades escolares para treinar com times de base na vizinhança. Isso representou um grande problema para sua família, que esperava que o jovem se tornasse engenheiro mecânico.

Seu pai, que não conseguiu se tornar jogador de futebol profissional, primeiro insistiu na educação, mas finalmente cedeu e confiou o desenvolvimento esportivo de seu filho ao chefe da Academia Tripple 44, Samuel Olatunji-Okuku.

“No início, não o levei tão a sério porque senti que ele não estava fazendo nada de especial, talvez porque eu já joguei futebol. Vários treinadores vinham à minha casa para me convencer, mas eu era inflexível”, lembrou Rauf, pai de Olawale, à Goal.

“Peter estava indo mal na escola, mas achei que seria uma decisão irracional pedir que ele desistisse de seu sonho. Mesmo considerando que muitos jovens [em Lagos] desperdiçam a melhor parte de suas vidas perseguindo o sonho de ser jogador de futebol”, explicou.

“Ele é muito introvertido, mas quando está com a bola, torna-se uma criatura totalmente diferente. Vê-lo representar a Nigéria na Sub-17 e também marcar contra a Austrália não sai da minha cabeça. Ainda sinto que estou sonhando”.

O comportamento reservado de Olawale fora de campo foi um problema quando ele chegou ao Tripple 44. Os treinadores acreditavam que ele era muito mole para se dar bem como profissional.

Porém, essa percepção foi destruída nove minutos após sua estreia, quando ele marcou duas vezes para chamar a atenção de vários espectadores.

“Quando Peter chegou no Tripple 44, com apenas 14 anos, ele foi convidado a jogar contra o time principal, porque o sub-15 tinha ido para uma competição”, disse Olatunji-Okuku à Goal.

“Apesar de jogar contra pessoas mais velhas, vi um jogador rápido, hábil e forte, que conseguia criar chances do nada. Infelizmente, ele não conseguiu terminar o jogo, apesar de ter marcado dois gols quando foi substituído devido a uma lesão”.

“Ele treinou com a minha equipe por mais de dois meses e fiquei impressionado com sua habilidade técnica, sua capacidade de driblar e seu jeito para fazer gols. Além disso, ele é um jogador que todo treinador gostaria de ter em sua equipe, porque é trabalhador e pode jogar em qualquer posição”, destacou.

Após retornar da Copa do Mundo, Olawale atraiu o interesse de , , e , além de , que ofereceu cerca de 500 mil euros pelo atacante, e , que também teve uma oferta recusada.





O Dortmund, em particular, chamou sua atenção devido ao histórico de revelar jovens talentos. Mas para se mudar à Europa, Olawale queria uma equipe onde pudesse ter a oportunidade de ser titular.

"O problema era que o Borussia Dortmund não podia garantir-lhe tempo de jogo, e não queremos que o menino chegue a um clube onde não tem chance", explicou Olatunji-Okuku .

“Sem dúvida o Dortmund é uma equipe muito sólida e tem um bom projeto para os jovens. No entanto, se você olhar para a equipe nos últimos dois anos, descobrirá que a maioria de suas estrelas fizeram seu nome em outro lugar”.

“Então, para Olawale, que ainda é um menino, é melhor ir a algum lugar onde pode se desenvolver. E se Dortmund chegar mais tarde em sua carreira, é claro que será algo muito bom”, pontuou.

No final das contas, Olawale escolheu o Hapoel Ra’anana como destino, com sua transferência oficializada em agosto, onde continuará seu desenvolvimento.

“Esse não era o plano inicial, mas a pandemia do novo coronavírus desempenhou um papel fundamental na mudança de Olawale para Israel. Muitos clubes europeus relutaram em contratá-lo sem um período de testes”, disse Olatunji-Okuku.

Estrelas nigerianas como Yakubu e Vincent Enyeama refinaram seu jogo em Israel antes de passar para ligas europeias mais exigentes. Olawale espera que a transferência para o Ra'anana possa representar o primeiro passo antes de coisas maiores e melhores.

Ele teve um começo perfeito, marcando quatro gols em seu primeiro amistoso com a equipe de Gal Cohen, antes de marcar novamente com a equipe sub-19 do clube. Ele ainda aguarda sua estreia na equipe principal.

Debut goal was 🔥🔥 pic.twitter.com/qlI82kbF6n — Peter Olawale (@peterolawale07) September 6, 2020

"Indo para o jogo, eu tinha uma forte convicção de que marcaria um gol", disse Olawale à Goal após marcar por seu novo clube.

"Fui escalado para jogar pelo time juvenil do clube por causa da pausa no futebol. Agora meu foco será no time titular, e o técnico Cohen me disse que temos uma grande partida em breve. Com a sorte do meu lado, espero continuar minha sequência de gols", completou.

Na Nigéria, há muita empolgação em relação à seleção e aos jovens talentos como Victor Osimhen, Samuel Chukwueze e Josh Maja. Se Olawale continuar sua trajetória atual, talvez ele possa ser a próxima joia do futebol nigeriano.