Peru x Brasil ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Sul-Americano sub-20

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (19), pela rodada de estreia do torneio sub-20; veja como acompanhar na TV

Brasil e Peru se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), na Colômbia, pela rodada de estreia do Sul-Americano sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Maior vencedor do Sul-Americano sub-20 com 11 conquistas, o Brasil busca quebrar um tabu de 12 anos sem troféu. A seleção está no Grupo A ao lado de Colômbia, Argentina, Peru e Paraguai, enquanto o Peru está no Grupo B, com o atual campeão Uruguai, Equador, Venezuela, Bolívia e Chile.

Os convocados do Brasil para o Sul-Americano sub-20

Goleiros: Kaíque (Palmeiras), Kauã Santos (Flamengo) e Mycael (Athletico-PR);

Laterais: Arthur (América -MG), André (Bahia), Kaiki Bruno (Cruzeiro) e Patryck (São Paulo);

Zagueiros: Douglas Mendes, (RB Bragantino), Robert (Corinthians), Weverton (Cruzeiro) e Jean (Coritiba);

Meias: Andrey Santos (Chelsea), Marlon Gomes (Vasco), Ronald (Grêmio), Alexsander (Fluminense), Guilherme Biro (Corinthians);

Atacantes: Stênio (Cruzeiro), Pedrinho (Corinthians), Giovane (Corinthians), Renan Viana (Athletico), Luís Guilherme (Palmeiras), Sávio (PSV) e Vitor Roque (Athletico)

Prováveis escalações

Escalação do provável Brasil sub-20: a atualizar.

Escalação do provável Peru sub-20: a atualizar.

Desfalques

Brasil

Não há desfalques confirmados.

Peru

Sem desfalques confirmados.

Quando é?