Perto de retorno ao Flamengo, Rodinei vira destaque e peça importante nos gols do Inter

Lateral-direito é o jogador do elenco colorado que mais participou de gols neste início de temporada

Perto de retornar ao Flamengo, Rodinei começou bem a temporada 2021 com a camisa do Internacional. O lateral, mesmo contestado pela torcida, disputou sete jogos (cinco como titular) com a camisa Colorada, soma cinco assistências e uma bola na rede, sendo o jogador do elenco que mais participa de gols do time de Miguel Angel Ramirez até aqui.

No último domingo (25), Rodinei foi o grande nome da goleada de 5 a 0 aplicada pelo Internacional no Esportivo, pelo Campeonato Gaúcho. O jogador anotou um gol, deu duas assisências e sofreu um pênalti, convertido por Yuri Alberto.

O desempenho de Rodinei agrada a comissão técnica do Flamengo, que espera contar com o lateral a partir de junho. O Internacional já comunicou ao Rubro-Negro que, por questões financeiras, não vai exercer a opção de compra de 4 milhões de euros (R$ 26,5 milhões na cotação atual).

Atualmente Rogério Ceni conta com três laterais-direitos no elenco, o titular Maurício Isla, o jovem Matheuzinho e João Lucas, que deve ser emprestado no segundo semestre. Com o calendário apertado das seleções vai fazer com que o chileno Isla se ausente bastante durante a temporada, o treinador espera contar com Rodinei.

A diretoria do Flamengo, no entanto, não descarta negociar o jogador, mas sem propostas no momento já comunicou ao staff do atleta que ele deve ser reintegrado depois do dia 31 de maio, quando termina o contrato de empréstimo com o Internacional.