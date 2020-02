Messi, CR7, Pelé e Maradona: quem tem mais hat-tricks?

Jogador brasileiro possui ampla vantagem quando o assunto é gols marcados

Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona e Pelé dividem, na opinião de muita gente, os postos de maiores jogadores da história. Colecionando inúmeros gols e de diferentes maneiras, os quatro jogadores entraram para a história também com os seus hat-tricks e recordes que são quebrados até hoje.

O fato curioso fica com Maradona. Apesar de seu grande prestígio mundial e seu talento indiscutível, o argentino é quem menos marcou três ou mais gols em uma única partida.

Confira os números!

QUEM SOMA MAIS HAT-TRICKS

JOGADOR HAT-TRICKS GOLS Pelé 92 1282 Cristiano Ronaldo 56 724 Messi 54 696 Maradona 13 365

CRISTIANO RONALDO X MESSI

Atualmente, é difícil fugir do comparativo entre Cristiano Ronaldo e Messi. São os dois maiores artilheiros e garçons da história da e dois dos seis jogadores que mais atuaram na competição. Fora as disputas nacionais e pessoais travadas quando o português ainda vestia a camisa do .

O equilíbrio é tão grande que a diferença entre os dois quando o assunto é hat-trick é muito pequena.

CRISTIANO RONALDO

3 gols marcados 4 gols marcados 5 gols marcados 46 8 2

MESSI

3 gols marcados 4 gols marcados 5 gols marcados 47 6 1

PELÉ X MARADONA

Assim como acontece entre CR7 e Messi, a discussão sobre quem é melhor entre Pelé e Maradona é a mesma há décadas. No entanto, apesar de brasileiros e argentinos não entrarem em um consenso, fato é que o ex-camisa 10 do é infinitamente superior nos números de gols feitos em um único jogo.

PELÉ

3 gols marcados 4 gols marcados 5 gols marcados 8 gols marcados 92 30 7 1

