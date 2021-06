Pedro se irrita com substituição e Ceni rebate: "desrespeitoso e feio"

Atacante foi substituído por Rodrigo Muniz na vitória sobre o Fortaleza e deixou o gramado irritado

Mais um jogador do Flamengo voltou a deixar o gramado insatisfeito durante substituição efetuada pelo técnico Rogério Ceni. Na vitória rubro-negra por 2 a 1 sobre o Fortaleza nesta quarta-feira (23), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, Pedro não escondeu a sua irritação ao ter que deixar o gramado para a entrada de Rodrigo Muniz, aos 20 minutos do segundo tempo.

O atacante, que vive polêmica quanto à sua participação ou não dos Jogos Olímpicos pelo Brasil, saiu dando um bico em um copo d'água, além de socar o banco de reservas e jogar longe a sua caneleira.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A atitude de Pedro foi reprovada por Rogério Ceni. Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico Rubro-Negro criticou o comportamento do jogador.

"Fico triste. Acho desrespeitoso e feio. Não só comigo, mas também com o atleta que vai entrar e com o clube. Lamentável. Pedro é um bom menino e um bom garoto. Acho que esse negócio de Seleção mexe um pouco", disse.

"Não cabe mais no futebol de hoje. Você vê que ele voltou de Covid, o Muniz fez dois gols no jogo passado e ele teve a oportunidade de continuar jogando. Acho feio, mas entendo que a cabeça dele pode estar embaralhada com essa situação de Seleção.Eu achei que era o momento de tirá-lo", completou.

A cena de jogadores se queixando ao serem substituídos por Rogério Ceni tem se repetido nos últimos tempos no Flamengo. No Brasileirão de 2020, Gabigol, ao ser substituído por Pedro, extravasou. Já contra o Vélez, na atual edição da Copa Libertadores, Gerson, que está de saída do clube, teve comportamento semelhante.