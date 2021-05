Pedro e Gabigol: um raio-x da disputa de artilheiros do Flamengo

O camisa 9 fez mais gols e tem mais jogos... mas e na média por minutos? Quem finaliza melhor? Confira a comparação

Rogério Ceni tem no Flamengo, com Gabigol e Pedro, uma dor de cabeça que qualquer treinador gostaria de ter. Os dois estão entre os principais artilheiros do futebol brasileiro e travam uma disputa pessoal pela titularidade do Rubro-Negro.

Gabigol foi contratado em 2019 e rapidamente caiu nas graças da torcida. Com seu jeito irreverente, cortes de cabelo ousados e muitos gols, ele virou símbolo do time que conquistou a Libertadores e o Brasileirão de 2019, se tornando um dos maiores ídolos da história recente do clube.

Atualmente, ele já é o maior artilheiro do Flamengo no século XXI e está prestes a se tornar o maior goleador da história do clube na Libertadores da América, posto que hoje pertence a ninguém menos que Zico.

E enquanto Gabigol fazia história e se colocava cada vez mais na história do Rubro-Negro, a diretoria do clube contratou Pedro, para ser uma sombra de luxo ao camisa 9. Porém, desde sua chegada, no ano passado, ele vem mostrando que tem totais condições de ser titular da equipe. No lugar de quem, aí é problema do treinador.

Nesta temporada, os dois marcaram sete gols até o momento, mas Pedro jogou uma partida a menos. E enquanto os centroavantes disputam rodada a rodada o posto de principal artilheiro do Flamengo, a Goal preparou um raio-x completo dos gols dos atacantes.

Pedro é mais matador, mas Gabigol participa mais do jogo

No total, Gabigol tem 77 gols pelo Fla, contra 29 de Pedro. Mas uma coisa que os números mostram é que Pedro consegue ser ainda mais oportunista e matador do que Gabigol.

Ao todo, o camisa 21 precisa de 97,1 minutos para marcar pelo Fla, frente a 116,6 de seu concorrente. E isso é reflexo das chances aproveitadas por cada um deles.

Pedro converte em gols 28,7% de suas finalizações e aproveita 47% das chances claras de gols que tem. Do outro lado, Gabigol marca em 23,77% de seus chutes e balança as redes em 45,54% das chances claras de gol. A disputa é apertada, mas Pedro leva vantagem.

Por outro lado, Gabigol participa mais do jogo e cria mais oportunidades para seus companheiros. Uma prova disso está na grande diferença no número de assistências para os atacantes: 21 para Gabigol contra apenas 4 de Pedro.

Confira abaixo os números completos dos centroavantes, levantados pela Goal junto à Opta Sports: