Paulo Sousa aprova elenco do Flamengo e clube não terá "barca"

Paulo Sousa, novo técnico do Flamengo, tem vivido uma verdadeira imersão no universo rubro-negro. Foram dias dedicados a entender a estrutura e o elenco que terá em mãos. Elenco este, aprovado pelo comandante, que fez questão de deixar claro aos dirigentes que conta com praticamente todos os jogadores.



Desta forma, não haverá uma "barca" no time carioca. Muito pelo contrário. Paulo Sousa pretende ainda aprofundar o conhecimento trabalhando no dia a dia com esses atletas. Também não há desespero para negociar atletas que terão seus contratos encerrados em dezembro e que poderão assinar um pré-contrato em junho, como no caso de Rodinei.



O Flamengo deixou claro que não tem interesse em fazer "qualquer negócio" pelo atleta e estipulou o valor mínimo de R$ 5 milhões para negociar o lateral-direito. Outros nomes como Piris da Motta, que estava sem espaço desde que retornou de férias, também não terá a saída facilitada.



Com elenco aprovado por Paulo Sousa, o Flamengo estipulou ao lado do técnico trazer reforços pontuais. A ideia é que cheguem entre 2 a 4 nomes no máximo, com prioridade para o setor defensivo. Goleiro, zagueiro e volante foram as posições que, segundo o técnico, precisam de ajustes.



Vale ressaltar, no entanto, que o Flamengo tem, como todo ano, uma meta estipulada em vendas no valor de R$ 140 milhões. O clube carioca já arrecadou R$ 10 milhões com negociações envolvendo atletas que estavam emprestados.



Paulo Sousa é aguardado no Rio de Janeiro no dia 7 de janeiro, para ser oficialmente apresentado como novo técnico do clube. A reapresentação do elenco principal foi agendada para o dia 10.