Patrocinador publica foto de Neymar com a nova camisa do Barcelona

Postagem nas redes sociais foi apagada pouco tempo depois

Faltam apenas dois dias para o fechamento da janela de transferências europeia e a novela Neymar parece se encaminhar para o fim. O caso da vez é sobre um patrocinador do atleta que postou uma foto nas redes sociais com a foto do jogador brasileiro usando a nova camisa do .

Neymar vive a expectativa de que a sua volta ao clube catalão se concretize nessa janela de transferências. Na última quinta-feira (29) dirigentes do PSG e do Barcelona se reuniram para tentar um acordo pelo brasileiro.

O clube catalão está otimista de que um acerto possa acontecer em breve. A foto de Neymar com a nova camisa do Barça não deixa dúvidas da vontade do atleta de sair do e mostra que existe até mesmo uma "pressão" dos patrocinadores para que isso ocorra logo.