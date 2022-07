Paraguai x Chile: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa América feminina

Partida acontece nesta segunda-feira (11), pela segunda da fase de grupos da Copa América feminina; veja como acompanhar na TV

Paraguai e Chile se enfrentam nesta segunda-feira (11), em Cali, a partir das 18h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo A da Copa América feminina. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Ainda sem vencer na Copa América feminina, o Paraguai estreou com derrota para a Colômbia por 4 a 2, enquanto as chilenas fazem a sua estreia no torneio.

Vale lembrar que as três primeiras colocadas da competição continental garantirão vaga na Copa do Mundo, enquanto a quarta e a quinta irão disputar repescagem.

Prováveis escalações

Possível escalação do Chile feminino: a atualizar

Possível escalação do Paraguai feminino: A. Bobadilla; L. Fretes, M. Martínez, V. Riveros, D. Bareiro; L. Chamorro, D. Quintana, F. Godoy, Arrieta Gómez; J. Martínez; R. Fernández.

Desfalques da partida

Chile:

sem desfalques confirmados.

Paraguai:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Paraguai x Chile DATA Segunda-feira, 11 de julho de 2022 LOCAL Estádio Olímpico Pascual Guerrero- Cali, COL HORÁRIO 18h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Chile

JOGO CAMPEONATO DATA Chile 0 x 1 Venezuela Amistoso 25 de junho de 2022 Chile 1 x 3 Venezuela Amistoso 28 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chile x Equador Copa América feminina 14 de julho de 2022 21h (de Brasília) Chile x Bolívia Copa América feminina 17 de julho de 2022 18h (de Brasília)

Paraguai

JOGO CAMPEONATO DATA Equador 1 x 1 Paraguai Amistoso 12 de abril de 2022 Colômbia 4 x 2 Paraguai Copa América feminina 29 de junho de 2022

Próximas partidas