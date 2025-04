Para que time torcia o Papa Francisco I? Qual foi relação de Jorge Bergoglio com o futebol?

O argentino foi famoso por "abrir as portas" da igreja para o esporte; veja casos onde a paixão do pontífice pelo futebol ficou à mostra

A Igreja Católica perdeu seu líder. O Papa Francisco morreu nesta segunda-feira, 21 de abril de 2025, um dia depois do domingo de Páscoa. O pontífice enfrentou semanas de problemas de saúde e ficou internado por 38 dias por questões pulmonares. Ele chegou a se recuperar e apareceu para milhares de pessoas na Praça de São Pedro, no Vaticano, no último domingo, mas faleceu no dia seguinte.

O papa foi conhecido por ser um "reformista", abrindo pautas e criando novos diálogos dentro da fé cristã. Em meio a suas mudanças na Igreja, o Papa Francisco I, ou Jorge Bergoglio, seu nome de batismo, era considerado um "papa do povão" devido a sua origem mais humilde e a sua ligação mais forte com as camadas mais pobres. Além disso, sua relação com o futebol, esporte de massa, também é muito mais forte.

Ele era torcedor ferrenho do San Lorenzo, da Argentina, e possuía uma relação muito próxima com o clube. O Papa Francisco chegou a ser filmado lembrando de cabeça a escalação do time em 1946, quando o clube bateu Boca Juniors e River Plate e foi campeão do país:

Além disso, já foi divulgada por mais de uma vez a carteirinha de sócio do pontífice, da época quando ainda era conhecido como Jorge Bergoglio. Quando o San Lorenzo foi campeão da Libertadores, inclusive, o Papa recebeu o elenco e a taça da conquista no Vaticano.

Não foi a única vez: em outras ocasiões, o Papa "boleiro" já recebeu outros campeões. A Chapecoense, depois da tragédia que vitimou grande parte do elenco do clube, foi recebida pelo pontífice em 2017.

E a paixão do Papa Francisco não fica na seleção de clubes: por duas vezes, a autoridade máxima da Igreja Católica já recebeu a seleção argentina no Vaticano. Antes da disputa da final da Copa do Mundo de 2022, vencida pela albiceleste, o papa a camisa da Argentina.