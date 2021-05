Papo rápido com Deschamps e paz com Giroud: Benzema volta à França

Benzema insiste em dizer que está 'tranquilo' em relação ao encontro com Giroud

Karim Benzema está de volta à seleção francesa para a disputa da Eurocopa. O jogador foi convocado por Didier Deschamps pela primeira vez após seis anos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Após todo esse tempo fora, Benzema vai ter a companhia de Olivier Giroud, mesmo após um embate público entre os jogadores no ano passado. O camisa 9 do Real Madrid garante estar tranquilo em relação ao encontro com Giroud.

A rivalidade de Benzema com Giroud

Benzema havia sugerido que as habilidades de Giroud eram inferiores em comparação com as dele. Ao comentar sobre o time de Deschamps nas redes sociais no ano passado.

"Você não pode confundir um carro de F1 com um de kart e estou sendo gentil", disse ele.

Giroud respondeu, lembrando Benzema de sua condição de vencedor da Copa do Mundo, dizendo apenas para o atacante do Real pensar na sua declaração: "Eu simplesmente disse a verdade", respondeu Giroud

O que aconteceu depois disso?

Apesar da rivalidade anterior entre a dupla, Benzema insiste que eles colocaram suas diferenças de lado depois de se enfrentarem novamente durante a vitória do Chelsea sobre o Real nas semifinais da Liga dos Campeões.

Benzema contra o Chelsea Foto: Getty

"Claro. Olivier, eu o vi durante a partida do Chelsea. Nós conversamos, foi tranquilo. Ele me deu os parabéns pelo meu gol ", disse Benzema ao L'Équipe.

“Foi uma boa vibração, foi legal. Já brinquei com ele, vai ser como antes.”

Benzema e Deschamps

Benzema foi retirado da seleção francesa em 2015, após seu suposto envolvimento no escândalo da fita de sexo envolvendo Mathieu Valbuena.

Depois de perder seu lugar na equipe, Benzema acusou Deschamps de “ceder sob a pressão de uma parte racista da França”, com o técnico se recusando a considerar o atacante novamente para a seleção.

No entanto, Deschamps comentou que após uma longa discussão com Benzema, disse que eles deixaram os problemas para trás ao conversar frente a frente.

"Nós nos vimos. Foi realmente um momento de silêncio. Foi bom para nós discutirmos, conversarmos e vermos que tínhamos muito a dizer um ao outro.”

"Sempre me dei bem com ele e depois de três minutos tudo voltou ao normal."

As ambições de Benzema com a França

Benzema já soma 81 participações pela França, além de 27 gols, mas ainda não conquistou nenhum título importante com seu país.

O jogador de 33 anos espera corrigir isso na Eurocopa, com sua crença de que a França têm força suficiente para ir melhor do que sua última apresentação em 2016.