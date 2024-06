Palpite Uruguai x Bolívia - Copa América - 27/6/24

O Uruguai, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa América, enfrenta a seleção da Bolívia nesta quinta-feira (27), às 22h.

Veja a seguir as principais dicas de apostas que nossa equipe editorial estruturou para esse duelo que será realizado no MetLife Stadium, localizado em Nova Jersey.

Aposta Palpite Odd Resultado Uruguai vence e não sofre gols 1.67 na F12 Bet Gols Mais/Menos Uruguai mais de 2,5 1.70 na F12 Bet Jogador a marcar Darwin Núñez a qualquer momento 1.61 na F12 Bet

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da F12 Bet.

Uruguai entre os favoritos do torneio

A Celeste Olímpica é um dos times mais qualificados da Copa América. Por outro lado, a Bolívia é uma das seleções mais fracas.

Atualmente o Uruguai ocupa a décima quarta posição do ranking Fifa, enquanto os bolivianos são apenas o 84º. Uma diferença avassaladora.

Ainda, ao considerar as Eliminatórias Sul-Americanas, o Uruguai é vice-líder com o melhor ataque, enquanto a Bolívia é o penúltimo colocado, tendo a defesa mais vazada.

Palpite 1 - Uruguai x Bolívia - Uruguai vence e não sofre gols: 1.67 na F12 Bet.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, a seleção do Uruguai deve vencer a partida contra a Bolívia na Copa América 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

O ataque uruguaio deve brilhar

Na primeira rodada da fase de grupos da Copa América, apenas o time uruguaio conseguiu elevar a linha de gols para acima de 2,5.

Duelando contra o Panamá, os comandados de Marcelo Bielsa venceram com certa tranquilidade pelo placar de 3 a 1. Para chegar a esses três tentos, foram vinte finalizações.

Agora, enfrentando uma Bolívia que demonstra muita fragilidade defensiva, o Uruguai pode voltar a marcar mais de dois gols, assim como foi no encontro mais recente entre esses times, com o placar final sendo 3 a 0 para o Uruguai em novembro de 2023.

Palpite 2 - Uruguai x Bolívia - Uruguai mais de 2,5 gols: 1.70 na F12 Bet.

Darwin Núñez quer disputar a artilharia

Na estreia do Uruguai na Copa América, o atacante em questão já deixou sua marca. Núñez anotou o segundo gol de sua equipe na vitória sobre o Panamá.

Ainda, no jogo mais recente entre Uruguai e Bolívia, Dawrin marcou um gol. Dessa forma, acreditamos que ele pode voltar a deixar o dele contra os bolivianos.

Para finalizar, vale considerar que nas Eliminatórias Sul-Americanas para a próxima Copa do Mundo, o camisa onze da Celeste é o artilheiro, com cinco gols marcados.

Palpite 3 - Uruguai x Bolívia - Darwin Núñez marca a qualquer momento: 1.61 na F12 Bet.