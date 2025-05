Palpite Botafogo x Internacional - Brasileirão Série A - 11/05/2025

Botafogo conta com o apoio da torcida para buscar vitória, enquanto Internacional tenta se reerguer após derrotas consecutivas.

Botafogo recebe o Internacional neste domingo, às 20h, no Engenhão. As equipes entram em campo por partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Confira algumas dicas de apostas, mercados, análises e prováveis escalações para Botafogo x Internacional.

Mercado Palpite Odds na bet365 Resultado Final Botafogo 2.15 Ambas Marcam SIM 1.95 Total Escanteios Mais 8 1.53

Odds sujeitas a alterações.

Últimos jogos das equipes

O Botafogo chega para a partida deste domingo após um bom resultado na Libertadores. Na terça-feira (6), o clube carioca foi à Venezuela enfrentar o Carabobo e saiu de lá com uma vitória por 2x1 em jogo disputado, após levar o empate e conseguir virar nos acréscimos do segundo tempo graças ao gol do lateral Cuiabano.

Mesmo com a vitória, o Fogão ainda está fora da zona de classificação para as oitavas, ocupando a terceira colocação do Grupo A com seis pontos. Atuando pelo Campeonato Brasileiro, foi derrotado pelo Bahia por 1x0 e, antes disso, saiu vitorioso no clássico com o Fluminense (2x0). Vale mencionar a goleada de 4x0 aplicada em cima do Capital, em jogo disputado pela terceira fase da Copa do Brasil.

O Internacional não tem tido bons resultados em seus confrontos recentes, já que vem de duas derrotas seguidas: a primeira no Brasileirão, por 4x2 para o Corinthians, e posteriormente por 3x1 para o Atlético Nacional, pela Libertadores. Na competição continental, os gaúchos, assim como o Botafogo, também são os terceiros colocados da chave.

Prováveis escalações:

Botafogo: John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Artur, Igor Jesus e Mastriani.

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

Resultado da partida

O Botafogo não perde em casa há cinco jogos, com quatro vitórias e um empate. O Internacional, por sua vez, perdeu os dois últimos jogos como visitante. Ambos estão no meio da tabela, mas o Inter caiu três posições após a derrota para o Corinthians e agora é o nono colocado, enquanto o Botafogo, em 12º lugar, perdeu quatro posições com o resultado da última rodada.

As duas equipes apresentam números semelhantes em sete rodadas e nenhuma delas engrenou ainda no campeonato, com cada uma tendo vencido apenas duas vezes. No entanto, para este jogo, o fator casa deve influenciar no placar, já que o Botafogo tem conquistado seus melhores resultados jogando diante de sua torcida. Com isso, o palpite para uma vitória do time mandante pode ser uma aposta interessante.



Palpite 1 - Vitória do Botafogo com odd 2.15 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo x Internacional nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de gols para ambos os lados

A defesa colorada sofreu gols em cinco de seus seis últimos jogos, com 12 gols tomados no total. Só contra o Corinthians e Atlético Nacional foram sete gols sofridos. Esses números evidenciam a fragilidade da zaga do elenco de Roger Machado.

Apesar disso, a equipe marcou dez vezes neste Campeonato Brasileiro, mas tomou quase a mesma quantidade de gols, sofrendo oito. Por outro lado, o Botafogo vive um bom momento ofensivo, com oito gols em três jogos e apenas um gol sofrido nessas partidas.

No entanto, embora a defesa botafoguense mostre resultados positivos em disputas recentes, o Internacional, apesar dos problemas defensivos, tem bons números em relação à quantidade de gols feitos. Portanto, é esperado que haja gols para os dois lados neste duelo.

Palpite 2 - SIM para Ambas Marcam com odd 1.95 na bet365

Escanteios na partida

Com poucos escanteios cobrados nos jogos disputados recentemente, o Botafogo soma apenas cinco cantos nas partidas contra o Carabobo e Bahia. No entanto, esses números mudam quando o Glorioso atua no Engenhão.

Jogando em casa, o clube cobrou 23 escanteios em três jogos, com oito deles no último jogo como mandante, quando enfrentou o Capital. Já o Internacional apresenta bons números em relação aos tiros de canto, independentemente de jogar fora ou em casa.

Somente nos três últimos confrontos, foram 29 escanteios, e vale mencionar que a equipe tem marcado no mínimo cinco cantos por jogo. Diante dessas estatísticas, há uma alta probabilidade de que ocorra oito ou mais escanteios no jogo.

Palpite 3 - Mais 8 Escanteios com odd 1.53 na bet365