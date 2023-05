Palmeiras x Sampaio Corrêa ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa do Brasil Sub-17

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (16), pelo jogo de volta das quartas de final; veja como acompanhar na TV

Palmeiras e Sampaio Corrêa entram em campo na tarde desta terça-feira (16), na Arena Barueri, em São Paulo, a partir das 15h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Embalado com a goleada aplicada no primeiro jogo por 12 a 0 - o maior placar da história do clube na competição -, o Palmeiras garantiu ampla vantagem em busca do bi da Copa do Brasil sub-17. Na primeira fase, eliminou o Aefa por 11 a 0 e na sequência deixou para trás o Azuriz por 7 a -, enquanto o Sampaio Corrêa passou pelo Sant German Academy por 3 a 2 e pelo Sampaio RR por 4 a 2 no agregado.

Prováveis escalações

Palmeiras sub-17: Cesar; Kauã Moraes, Vitor Reis, Fellipe Jack e Kauan Vítor; Uberaba, Rafael Coutinho e Luis Arthur; Riquelme Fillipi, Luighi e Marcio Vitor.

Sampaio Corrêa sub-17: Raynon, Alyson, João Felipe, Yan, Kerlon, Pepeu, Nicollas, Iago, Luís Fernando, Kayo Fonseca, Railson.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?