Palmeiras procura Raphael Veiga e quer renovação até 2026

Clube fez os primeiros contatos pela renovação do meio-campista, que quer ser valorizado em novo vínculo

O Palmeiras já procurou Raphael Veiga e demonstrou interesse em renovar com o meio-campista de 26 anos. Ainda não foi feita uma proposta para a permanência do atleta, mas a diretoria já sinalizou com a intenção de mantê-lo. A informação sobre o desejo do Verdão foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela GOAL.

O clube procurou o estafe do meia-atacante e afirmou que pretende estender o seu compromisso até dezembro de 2026.

Raphael Veiga demonstrou interesse em seguir na Academia de Futebol por mais tempo. Porém, deseja uma valorização para seguir no clube. O atleta acredita que é necessário um contrato mais vantajoso para ficar na equipe.

O Palmeiras está disposto a aumentar o salário de Raphael Veiga, um dos destaques do time na temporada. A diretoria, liderada por Leila Pereira, acredita que é interessante segurar o jogador no elenco comandado por Abel Ferreira.

Raphael Veiga é o principal nome do elenco em 2022. Ele soma 18 gols em 31 partidas, com sete assistências. Esta já é a temporada que o atleta mais participou em gols desde que chegou à Academia de Futebol, em 2017, quando deixou o Coritiba.