Palmeiras prepara investida por Matheus Henrique, do Sassuolo

Clube trabalha com a proporção de 10 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos. Napoli e Salernitana também têm interesse no volante

O Palmeiras prepara uma investida por Matheus Henrique, do Sassuolo, no mercado da bola, após a saída de Danilo para o Nottingham Forest, da Inglaterra, por 18 milhões de libras (20 milhões de euros ou R$ 112,3 milhões). Há conversas com os italianos para a tentativa de liberação do meio-campista de 24 anos, como soube a GOAL.

O Sassuolo não define um preço para a liberação do volante na janela de transferências, mas a diretoria palmeirense trabalha com a proporção de 10 milhões de euros (R$ 62,38 milhões) por 100% dos direitos econômicos. A partir daí, a proposta poderá ser por um percentual inferior. Um exemplo seria tentar adquirir 70% dos direitos econômicos por 7 milhões de euros (R$ 43,67 milhões). Os paulistas ainda não definiram a fatia que tentarão comprar.

A oferta ainda não foi enviada, e o Palmeiras conta com um intermediário para tentar a transferência de Matheus Henrique — o agente autorizado pelo clube está na Europa para negociar a liberação do clube, com o qual tem contrato até 30 de junho de 2026.

O Sassuolo já avisou ao Palmeiras que não pretende liberar Matheus Henrique por empréstimo. O jogador só deixará o clube por uma proposta considerada interessante e para transferência em definitivo.

O volante aprova a volta ao Brasil, especialmente para o Palmeiras, clube que torcia na infância. Ele gostaria de retornar ao país natal para ficar mais perto da seleção brasileira.

O problema é que o Palmeiras não é o único interessado em contar com o jogador de 24 anos no mercado da bola. O Napoli e a Salernitana, ambos da Itália, também fizeram consulta para a liberação do meio-campista. Os clubes, porém, não apresentaram proposta pela contratação do atleta.

Jean Lucas fica mais difícil

Getty Images

A chegada de Jean Lucas à Academia de Futebol está praticamente descartada. O jogador, que pertence ao Monaco, não terá a saída facilitada. O clube do Principado estava disposto a liberá-lo em uma negociação pela compra de Danilo. No entanto, como o optou pela venda para o Nottingham Forest, a situação deve esfriar.

Diante da iminente saída de Danilo para o futebol inglês, o Monaco não pretende liberar o meio-campista de 24 anos para o Palmeiras em uma negociação à parte.

Jean Lucas tem contrato com o clube da Ligue 1 até 30 de junho de 2026. O jogador vinha conversando com a diretoria palmeirense nos últimos dias, mas as tratativas não devem avançar.