Palmeiras x Internacional: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasil Ladies Cup

Confronto deste domingo (13) vale a liderança do Grupo B do torneio; veja como acompanhar ao vivo na TV

Buscando se manter na liderança do Grupo B, o Internacional visita o Palmeiras neste domingo (13), às 11h (de Brasília), em Jaú, pela terceira rodada da fase de grupos do Brasil Ladies Cup. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 3, na TV fechada.

Depois de empatar com o Atlético de Madrid em 3 a 3 na rodada de estreia, o Internacional venceu o Santos na última rodada e agora busca emplacar a segundo vitória consecutiva para se manter na ponta do grupo. Atualmente, soma quatro pontos, com 66% de aproveitamento.

Já o Palmeiras foi goleado pelo Santos por 5 a 0 na primeira rodada, mas buscou a recuperação na última sexta-feira (11), quando venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável PALMEIRAS: Jully; Bruna Calderan, Day Silva, Julia Bianchi, Katrine, Andressinha, Duda Santos, Camilinha, Sâmia Pryscila, Carol Baiana, Byanca Brasil.

Escalação do provável INTERNACIONAL: Mayara, Isabela, Sorriso, Bruna, Belinha, Juliana, Djeni, Maiara Lisboa, Eskerdinha, Fabi Simões e Lelê.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 13 de novembro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: Estádio Zezinho Magalhães – Jaú, SP