Palmeiras x Goiás ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Copinha

Equipes entram em campo neste sábado (21), buscando vaga na grande final; veja como acompanhar na TV

Palmeiras e Goiás se enfrentam na noite deste sábado (21), às 21h (de Brasília), no Allianz Arena, pela semifinal da Copinha. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Depois de encerrar o Grupo 3 na liderança com 100% de aproveitamento, o Palmeiras goleou o Sampaio Corrêa por 6 a 0 e a Juazeirense por 4 a 0, antes de eliminar o Mirassol (4 a 0) e o Floresta (5 a 0), nas oitavas e quartas de finais, respectivamente.

Do outro lado, o Goiás ficou em primeiro no Grupo 13, com sete pontos. Venceu o Grêmio Pague Menos (1 a 0) e o Gama (3 a 0), e empatou com o Atlético Guaratinguetá por 1 a 1. Já na segunda fase, eliminou o Porto Vitória por 1 a 0, e o Fluminense por 2 a 1 na terceira fase, enquanto na oitavas goleou o Novorizontino por 4 a 1, e deixou para trás o Sport por 1 a 0, nas quartas de final.

Quem avançar terá pela frente na final o América-MG ou o Santos, que entram em campo apenas no domingo (22), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. A final da Copinha está marcada para 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo.

Prováveis escalações

Escalação do provável Palmeiras: Aranha; Edney, Henri, Talisca, Ian; Léo, David Kauã, Pedro Lima, Kevin; Vitinho, Ruan Ribeiro.

Escalação do provável Goiás: Catula; Daniel, Mina, Nolasco e Xavier; Simioni, Andrey e Alan; Vitor Hugo, Pedrinho e Wendell.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Não há desfalques confirmados.

Melhor participação na Copa São Paulo

Após um longo período de jejum, o Palmeiras pôs fim às piadas e conquistou a Copinha em 2022.

Quando é?