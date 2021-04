Palmeiras faz nova tentativa e oferece US$ 4 milhões por Taty Castellanos

New York FC

New York FC

Alviverde insiste na contratação do atacante argentino; jogador recusou oferta de renovação do New York City

Na busca por reforços, o Palmeiras fez uma nova oferta para contratar Valentín 'Taty' Castellanos, que pertence ao New York City FC. O Verdão oferece agora US$ 4 milhões por 70% dos direitos economicos do jogador.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

El "Taty" tem o desejo de se transferir para o Palmeiras, pois vê com bons olhos disputar a liga brasileira. O jogador de 22 anos recebeu uma oferta de renovação do NYC, que não o agradou.

A novela envolvendo Taty e o Palmeiras começou, conforme trouxe a Goal, em janeiro deste ano. Na ocasião, o Alviverde iniciou os contatos e ouviu do New York que existia a possibilidade de um empréstimo. No entanto, ao longo da negociação, os americanos mudaram de ideia.

No final de fevereiro, o Palmeiras chegou a oficializar uma proposta pelo atacante, recusada pelo clube americano. De lá para cá, o Verdão se envolveu na negociação frustada por Borré e nos últimos dias voltou às trativas por Taty.

Mais artigos abaixo

Segundo uma fonte ouvida pela reportagem, caso a proposta não seja aceita desta vez, o Palmeiras vai desistir do jogador. Taty também despertou o interesse do Monterrey, do México, mas tem preferência por disputar o Campeonato Brasileiro.

Na última temporada, Taty disputou 29 partidas com a camisa do New York City, anotou sete gols e deu duas assistências. Aos 22 anos, ele vive a expectativa de disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio pela a Argentina.