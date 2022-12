Palmeiras encaminha renovação do diretor de futebol Anderson Barros

Contrato do executivo se encerra em 31 de dezembro de 2022, mas a presidente Leila Pereira já tem acordo vebal para mantê-lo por mais tempo

Palmeiras e Anderson Barros têm acordo encaminhado para a renovação contratual do diretor de futebol. O executivo permanecerá na Academia de Futebol em 2023, como soube a GOAL.

A presidente Leila Pereira conversou com o dirigente no decorrer desta semana e alinhavou os moldes para a prorrogação do vínculo do dirigente.

A única pendência é o tempo de contrato. Inicialmente, ele ficaria no clube até o fim de 2023, mas há a possibilidade de um vínculo mais longevo, com dois anos de duração.

O trabalho de Barros é visto de forma positiva nos bastidores do Palmeiras. Ele foi bicampeão da Libertadores, venceu Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro na passagem pelo clube.

A mandatária Leila Pereira aprova a passagem dele pela Academia de Futebol e, por isso, acertou a permanência. Ela já havia sinalizado este interesse há mais de um mês, conforme antecipado pela reportagem.

Além da aprovação de Leila Pereira, o técnico Abel Ferreira e o elenco também têm boa relação com o diretor de futebol. Anderson Barros deve assinar o novo contrato nos próximos dias, antes do início de 2023.