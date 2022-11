Palmeiras quer renovar com diretor de futebol Anderson Barros

Diretor de futebol é bem avaliado nos bastidores do clube. Presidente Leila Pereira quer seguir com o profissional no cargo

O Palmeiras deve renovar o contrato de Anderson Barros para a próxima temporada. Em que pese não ter procurado o diretor de futebol até o momento, há desejo de seguir com o executivo para 2023, como soube a GOAL.

A manutenção de Anderson Barros deve ter um avanço nos próximos dias. A ideia era selar as tratativas ao fim da temporada, que se encerra em 13 de novembro.

A presidente Leila Pereira não fala sobre a situação abertamente, mas está satisfeita com o trabalho do departamento de futebol no clube. O dirigente chegou à Academia de Futebol em janeiro de 2020. Desde então, a equipe conquistou títulos importantes: Paulistão (duas vezes), Libertadores (duas vezes), Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Brasileirão.

As conquistas recentes, e a escolha por Abel Ferreira são pontos que o credenciam a renovar o compromisso com o Palmeiras — o vínculo atual se encerra em dezembro de 2022. A discrição de Anderson Barros é outro fator que agrada à presidente do clube.

O técnico Abel Ferreira, inclusive, é defensor da permanência do profissional. O português já pediu abertamente para que ele siga no clube em 2023. A mandatária está disposta a "atender" ao pedido do comandante.