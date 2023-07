Palmeiras empresta Bruno Tabata ao Qatar SC com opção de compra de € 5 milhões

Meia-atacante de 26 anos assinará por empréstimo até junho de 2024; negócio está avaliado em € 1,5 milhão

O Palmeiras acertou o empréstimo de Bruno Tabata ao Qatar SC até junho de 2024, com opção de compra de € 5 milhões (R$ 26,7 milhões na cotação atual), como soube a GOAL.

As tratativas pelo empréstimo estão avaliadas em € 1,5 milhão (R$ 8 milhões). O valor será pago de forma integral e à vista, conforme apurado pela reportagem. O interesse do clube catariano foi inicialmente divulgado pelo portal Uol.

Bruno Tabata teve outras três propostas para deixar o Palmeiras no mercado da bola. Monterrey, do México, Cruzeiro e Bahia também fizeram contato pela contratação do meia-atacante, mas não chegaram a um acordo com o Verdão.

Sem espaço com Abel Ferreira, o meio-campista foi negociado por empréstimo com anuência do departamento de futebol. A principal exigência era que a opção de compra estabelecida no contrato tivesse valor idêntico ao de compra do atleta — € 5 milhões. Os paulistas ainda conseguiram faturar com o empréstimo.

Bruno Tabata disputou 17 partidas pelo Palmeiras em 2023, somando 603 minutos em campo. Ele foi titular em sete oportunidades no ano e marcou dois gols. O meia-atacante não deu assistências na atual temporada.