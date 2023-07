Monterrey faz consulta por Bruno Tabata, que também está na mira de Bahia e Cruzeiro

Palmeiras está disposto a negociar o meia-atacante de 26 anos, que ainda não se firmou no clube

O Monterrey, do México, tem interesse na contratação de Bruno Tabata, do Palmeiras, como soube a GOAL. Além do clube, Bahia e Cruzeiro também fizeram consulta sobre a situação do atleta no mercado da bola.

O meia-atacante de 26 anos pode deixar a Academia de Futebol nesta janela de transferências, conforme apurado pela reportagem. Ele não esteve em campo nos últimos dois compromissos da equipe de Abel Ferreira na temporada — a vitória sobre o Bolívar, da Bolívia, e o empate diante do Athletico-PR.

Contratado em agosto do ano passado por € 5 milhões, o jogador tem vínculo na Academia de Futebol até 30 de junho de 2023. O atleta deve deixar o clube neste mercado da bola, já que ainda não conseguiu se firmar no time.

O Monterrey está disposto a fazer um investimento pela aquisição do meio-campista, mas ainda não formalizou uma proposta. Os paulistas aceitam negociá-lo por um valor semelhante ao que pagaram no ano passado.

Em meio ao interesse dos mexicanos, Bahia e Cruzeiro também demonstraram interesse na contratação de Bruno Tabata. Os baianos até têm poder de investimento, mas os mineiros só estão dispostos a contratá-lo por empréstimo.

A informação sobre o interesse de Bahia e Cruzeiro na contratação do meia-atacante foi inicialmente divulgada pelo canal do jornalista Samuel Venâncio e confirmada pela reportagem da GOAL.

Bruno Tabata disputou 17 partidas na atual temporada, somando 604 minutos em campo. No período, ele marcou dois gols e não deu nem uma assistência sequer.