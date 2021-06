Palmeiras e Willian Bigode encaminham renovação de contrato

Negociação avançada entre clube e jogador é para firmar um novo vínculo por mais um ano: até o fim de 2022

Palmeiras e Willian Bigode têm negociação avançada para renovação de contrato do atacante.

A Goal apurou que a conversa, já encaminhada entre clube e jogador, é para firmar mais um ano de vínculo: até o fim de 2022.

Willian Bigode é um dos atletas cujo contrato se encerra em dezembro, assim como Felipe Melo.

A situação do atacante, no entanto, é diferente da do volante - a diretoria não procurou Felipe Melo para negociar renovação e hoje a postura é reticente quanto ao assunto. O volante faz aniversário neste sábado.

No Palmeiras desde 2017, o atacante tem sido um dos maiores destaques do clube no caminho das conquistas obtidas desde então.