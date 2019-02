Palmeiras: Deyverson leva gancho de seis jogos

Atacante é suspenso por cusparada em Richard; Felipão leva advertência

O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo puniu Deyverson, do Palmeiras, com seis jogos de suspensão pela cusparada em Richard, no clássico contra o Corinthians, em 2 de fevereiro, após julgamento nesta segunda-feira (11). Com isso, o atacante só voltará ao Verdão apenas na 12ª e última rodada do Campeonato Paulista.

Vale lembrar que o jogador já desfalcaria o time nesta noite, contra o Bragantino, por suspensão automática. Com isso, ele é baixa por sete partidas no total.

Deyverson poderia ter pego 12 jogos de gancho. Como pegou seis, que é a pena mínima para o artigo 254-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata do ato de "cuspir em outrem", o Palmeiras não deve recorrer da decisão do TJD-SP.

O técnico Luiz Felipe Scolari, por sua vez, recebeu apenas uma advertência por uma frase direcionada à arbitragem. Felipão ironizou o árbitro Luiz Flavio de Oliveira, reclamando dele após a partida.

Quais jogos Deyverson vai perder?

Deyverson desfalcará o Verdão no restante da primeira fase do Paulistão, perdendo os seguintes duelos:

Segunda, 11/02 x Bragantino (casa) - suspensão automática

Domingo, 17/02 x Ferroviária (fora)

Sábado, 23/02 x Santos (casa)

Sexta, 01/03 x Ituano (casa)

Sábado, 09/03 x Mirassol (fora)

Sábado, 16/03 x São Paulo (fora)

Quarta, 20/03 x Ponte Preta (casa)